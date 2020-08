FC Barcelone : Un échange Joao Felix-Griezmann évoqué ?

Antoine Griezmann est aujourd’hui bien parti pour faire au moins une deuxième saison au FC Barcelone. Ronald Koeman, le nouveau coach de l’équipe, lui a fait savoir qu’il comptait sur lui et qu’il le voyait comme l’un des nouveaux fers de lance des Blaugrana. Un discours qui a dû beaucoup plaire à l’international tricolore, surtout que la donne le concernant n’était pas la même quelques jours auparavant du côté du Nou Camp.

L’Atlético n’a pas voulu reprendre Griezmann



Le quotidien Marca révèle ce vendredi que l’idée du FC Barcelone avant la débâcle contre le Bayern en Ligue des Champions (2-8) était de renvoyer Griezmann à l’Atlético Madrid et avec l’objectif de récupérer en échange les services du jeune Portugais Joao Felix. Des contacts auraient même été noués avec les responsables des Rojiblancos dans cette optique, mais ces derniers s’étaient fermement opposés à ce troc.



Le Barça ne voulait donc plus de Grizou et la réciproque était également vraie si l’on en croit les propos de son ancien conseiller. Sans le changement au niveau de la barre technique et aussi la rébellion récente de Lionel Messi, il y avait donc de fortes chances pour qu’un divorce prématuré se produise entre l’attaquant tricolore et le club catalan. Un scénario évité de justesse, et l’avenir nous dira si c’était une bonne chose ou pas.