Le Barça cherche actuellement à renforcer sa défense et parmi les joueurs que vise le club catalan figure Niklas Süle, le sociétaire du Bayern Munich. Ce dernier arrive au terme de son contrat à la fin de la saison et les pourparlers pour un nouveau bail n'ont pas abouti.

Le Barça va devoir jouer des coudes

Le journaliste Christian Falk du quotidien Bild affirme que le Barça a déjà approché le joueur en vue d’un engagement l’été prochain. Les premiers contacts ont été positifs et un accord rapide entre les deux parties n’est pas à exclure. Les Catalans sont toutefois confrontés à la concurrence venue de l’Angleterre pour ce dossier. Newcastle United viserait également l’ancien joueur de Hoffenheim.



De son côté, Süle se concentre sur le fait de bien finir la saison avec la formation bavaroise. Malgré sa situation contractuelle, il est l’un des hommes forts de Julian Nagelsmann. Cette saison, il est d’ailleurs le défenseur le plus utilisé des champions d’Allemagne avec 23 matchs à son compteur.