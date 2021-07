Savoir si Antoine Griezmann sera toujours un joueur du FC Barcelone la saison prochaine relève pour le moment du mystère. Toujours sous contrat avec le club blaugrana, le Français est régulièrement envoyé ailleurs et un projet d'échange entre lui et un joueur de l'Atlético de Madrid serait désormais sur la table.



Comme l'a indiqué samedi le Mundo Deportivo, Antoine Griezmann pourrait retourner chez les Colchoneros qui n'ont jamais cessé de l'apprécier, même après son départ chez l'ennemi catalan. Afin de le faire revenir, Diego Simeone serait tenté de mettre Saul Niguez dans la balance. D'après le média espagnol qui insiste sur l'opération ce dimanche, l'idée ne serait pas pour déplaire à Ronald Koeman qui souhaiterait récupérer "un milieu de terrain puissant, capable de courses box to box".

Niguez est aussi d'accord

Saul Niguez est de son côté prêt à quitter l'Atlético selon MD, lui qui est régulièrement barré par Marcos Llorente. Quant à Koeman, le média assure qu'il apprécie malgré tout Griezmann, mais le sort du Français semble lié à l'avenir de Lionel Messi. Barcelone a besoin de liquidités et pourrait pousser le Français à aller voir ailleurs pour conserver l'Argentin. La balle n'en restera pas moins dans le camp de "Grizi" qui, en cas de non-renouvellement de Messi, pourrait enfin récupérer les clés du camion catalan.