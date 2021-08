FC Barcelone : Umtiti ne partira pas

L'été de Samuel Umtiti aura ressemblé à des montagnes russes. Longtemps poussé vers la sortie par le FC Barcelone, le champion du monde tricolore a finalement vu ses dirigeants changer d'avis dans les derniers jours du mercato. Après une réunion avec Joan Laporta et la direction blaugrana, Umtiti va finalement demeurer au Camp Nou cette saison.



Comme le rapporte Mundo Deportivo mercredi, les dirigeants barcelonais ont finalement estimé que le Français avait suffisamment travaillé et montré sa volonté de revenir à son meilleur niveau. Un revirement total de situation dans un dossier qui paraissait encore mal embarqué ces derniers jours avec un Barça presque décidé à résilier le contrat de son joueur.

Encore deux ans de contrat

Cette saison, Samuel Umtiti pourrait profiter des pépins physiques récurrents qui touchent Gerard Piqué, pour retrouver un temps de jeu plus conséquent. A ce jour, il lui reste deux ans de contrat puisqu'il est engagé avec le Barça jusqu'en juin 2023.