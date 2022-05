Le FC Barcelone ne déclenchera pas l'option d'achat d'Adama Traoré depuis Wolverhampton, selon Fabrizio Romano. L'international espagnol a rejoint le Barça sous forme de prêt en janvier dernier avec une option d'achat de l'ordre 30 millions d'euros, mais les Blaugrana ne veulent pas acheter l'ailier car ils poursuivent d'autres cibles, dont un certain Robert Lewandowski. Adama Traoré a eu un début brillant pour son retour au Barça, mais au fur et à mesure de la saison, il s'est retrouvé à passer plus de temps sur le banc en raison de la forme d'Ousmane Dembélé.



Retour chez les Wolves



Pendant son séjour de six mois au Camp Nou, le puissant ailier international espagnol a enregistré quatre passes décisives, deux en 11 apparitions en Liga et deux en Europa League. Adama Traoré retournera cet été chez les Wolves, où son contrat actuel court jusqu'en 2023.