Qui a dit que l’aventure de Luis Suarez à Barcelone touche à sa fin ? Non, à 33 ans et bien qu’étant en club depuis six ans, « El Pistolero » n’envisage pas de changer de tunique cet été. Il est motivé pour honorer le reste de son contrat avec les Blaugrana, même si cela veut dire de se retrouver sur le banc. « Évidemment. Je l’accepterais ici comme je l’ai toujours accepté au cours de ma carrière, a-t-il tonné dans une interview à El Pais. La concurrence est toujours intéressante et si l’entraîneur considère que je dois prendre place sur le banc, je n’ai aucun problème à aider avec le rôle qu’ils me donneront. Je pense que je peux encore apporter à ce club ».

Suarez adresse un message à ses dirigeants



L’ancien joueur de Liverpool est parmi les éléments que l’on désigne comme étant « au bout du rouleau » au sein de l’effectif des vice-champions d’Espagne. Et ses statistiques, qui sont en constant déclin depuis quelques années, tendent à confirmer sa régression. Malgré cela, il reste imperturbable et rappelle qu’il a toujours tout donné à ce club. « Nous sommes tous responsables. Il ne serait pas juste de désigner un seul coupable. Personne ne peut douter de mon engagement à Barcelone », a indiqué l’Uruguayen.



Avec l’arrivée d’un nouveau coach à Nou Camp, en la personne de Ronald Koeman, une grande lessive est attendue à Barcelone. Suarez sait qu’il y a des chances qu’on lui indique la porte de la sortie, mais affirme que jusqu’ici aucun membre du club ne lui a demandé de se trouver un nouveau point de chute. « On parle de certains noms donnés par le président, de changements qu'il peut y avoir, mais moi, personne ne m'a dit qu'on ne comptait pas sur moi, a-t-il assuré. Si c'est ce que veut le club, ça serait bien que la personne responsable m'en parle directement. C'est mieux de faire comme ça que de filtrer à la presse qu'ils souhaitent que je parte. Moi aussi je veux le meilleur pour le club et mon objectif est de rester, mais si au club ils estiment que je ne suis pas indispensable, je n'ai aucun problème à parler avec ceux qui décident ».