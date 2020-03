Blessé durant de longues semaines, Luis Suarez joue la carte du collectif. Le buteur urugayen a toujours clamé en public que le FC Barcelone devrait recruter un avant-centre pour le concurrencer, à court ou long terme. Et le club catalan a fait le choix de recruter Martin Braithwaite, l'ancien Toulousain. Une arrivée qui s'est d'abord accompagnée d'une vague de scepticisme, avant que le Danois ne prouve qu'il avait parfaitement sa place. C'est aussi l'avis de Luis Suarez.

Suarez encense Braithwaite