FC Barcelone : Rodri pour succéder à Busquets ?

Rodri Hernandez a joué à la fois comme partenaire de Sergio Busquets et comme remplaçant, et beaucoup le considèrent comme le plus proche de la légende blaugrana dans le football espagnol. En début de semaine, on a appris que Busquets avait décidé de quitter le FC Barcelone l'été prochain pour rejoindre la MLS à l'expiration de son contrat.

Le Barça veut Rodri

Peu après, plusieurs médias ont rapporté que les Blaugrana considéraient Martin Zubimendi, de la Real Sociedad, comme leur première option pour le remplacer. Dans le courant de la semaine, Busquets a lui-même démenti l'existence d'un accord avec l'Inter Miami pour l'été prochain. Il ne s'est pas non plus engagé à rester. Et Caught Offside a repris un rapport de Fichajes.net, qui affirme que Barcelone regarde soit Rodri de Manchester City, soit Joshua Kimmich du Bayern Munich.