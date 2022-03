Libre le 30 juin prochain, Franck Kessié ne prolongera pas, sauf immense retournement de situation, son contrat avec l'AC Milan. Vivement intéressé par les services du milieu de terrain, le FC Barcelone aurait récemment remis un coup d'accélérateur aux discussions avec l'international ivoirien, si l'on en croit Sport.



Le quotidien catalan évoque notamment un salaire annuel de 6,5 millions d'euros et assure, confiant, que « l'avenir de Kessié s'écrira en Blaugrana. » Auteur de 6 buts et d'une passe décisive en 26 matchs cette saison (dont 20 en tant que titulaire), l'ancien de l'Atalanta Bergame plaît aussi en Angleterre, où Arsenal, Everton et Tottenham se sont déjà renseignés.