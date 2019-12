Barré notamment au centre du pré par Frenkie De Jong, Ivan Rakitic ne joue plus beaucoup cette saison au Barça. Dans un entretien accordé à Sportske Novosti, le joueur croate a pourtant écarté tout départ du FC Barcelone cet hiver : « La question la plus importante est de savoir si je peux jouer à Barcelone. Si je peux jouer, je suis sûr que Barcelone est le meilleur endroit pour moi. Nous verrons ce qui se passera, mais je me prépare à contribuer le plus possible cette année. Je suis ici depuis cinq ans et demi et j'ai vécu mes jours les plus importants à Barcelone. Je suis convaincu que le meilleur reste à venir. Je ne pense à rien de plus qu'à Barcelone », a-t-il glissé.

Rakitic: « Résumé de l’année? Le départ a été bon mais il s'est terminé honteusement après l'élimination contre Liverpool en demi-finale de la Ligue des champions et la défaite contre Valence en finale de la Coupe, mais nous avons gagné la Liga. »

— Actualité - Barça (@ActualiteBarca) December 27, 2019







« Bien sûr, dans le football, vous devez être prêt à tout, mais mon idée est d'être ici. Je suis très heureux et fier d'être ici. Il s'est passé beaucoup de choses qui ne peuvent pas changer, mais mon objectif est de jouer et de le faire à Barcelone. Je viens m'entraîner heureux, le sourire est revenu et je veux jouer». Un discours qui tranche radicalement avec celui de son compère au milieu du terrain Arturo Vidal. Le Chilien a souvent brandi la menace d'un départ et aurait même attaqué le Barça pour des primes non payées selon les médias espagnols.