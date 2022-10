FC Barcelone : Prolongation pour Dembélé ?

Le FC Barcelone serait disposé à revoir les conditions du bail qui le lie à sa star française, Ousmane Dembélé. Et ce, quelques semaines seulement après être parvenu à la faire rempiler. Après avoir vu son précédent contrat expirer, Dembélé a finalement signé un nouveau bail jusqu'en 2024 lors de la dernière intersaison. En temps normal, les Catalans n’auraient plus à s’inquiéter pour leur joueur pendant un moment. Mais, dans le cas échéant, les dirigeants sont préoccupés. Et pour cause ; le nouvel accord comporte une clause de rachat qui ne dépasse pas les 50 millions d'euros.



Selon le quotidien Mundo Deportivo, la direction souhaite donc entamer des discussions pour un nouveau contrat dans les prochains mois. Les Barcelonais proposeraient à l’ancien Rennais un bail jusqu'en 2026, avec des conditions salariales améliorées et une indemnité de départ revue donc à la hausse. Affaire à suivre.