FC Barcelone : Pour son entraîneur, Messi finira sa carrière au Barça

L’avenir de Lionel Messi a fait objet dernièrement de multiples rumeurs. Il est au Barça depuis le début de son parcours et pendant longtemps il semblait évident qu’il allait finir sa carrière en Catalogne. Cependant, les désaccords qu’il a connus récemment avec la direction ainsi que le scandale qui a touché l’institution et qui a poussé à la démission de plusieurs responsables a laissé croire qu’une séparation n’était pas impossible. Et cette hypothèse prend du poids à mesure que l’échéance de l’actuel contrat de la Pulga se rapproche (en 2021). Pourtant, ceux qui le côtoient au quotidien ne sont pas du tout inquiets.



Quique Setién, le coach de l’équipe, s’est même dit très optimiste quant aux chances de voir La Pulga raccrocher les crampons dans son club de cœur. Il n’imagine d’ailleurs pas une seconde un scénario contraire. « Les crises ? Ce sont des choses normales dans chaque club, a lâché l’entraineur à la chaine TV3. Ce qui est triste en revanche c’est qu’elles soient communiquées aux médias. Il vaudrait mieux travailler dans un environnement plus calme mais les choses sont comme ça. Cela dit, je ne pense pas que ce qui s'est passé va inciter un joueur comme Messi à s’interroger s'il souhaite ou non rester avec le club. Je suis sûr qu'il terminera sa carrière au Camp Nou ». Les très nombreux supporters blaugrana ne demandent qu’à le croire.