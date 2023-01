Le FC Barcelone va-t-il réussir à attirer Benjamin Pavard dans ses filets . Ce transfert pourrait effectivement bien se faire car le Bayern Munich devrait enregistrer l'arrivée de Joao Cancelo en vue de la fin de saison. Le latéral de Manchester City, capable de jouer des deux côtés de la défense, devrait débarquer en prêt d'ici les dernières heures du mercato hivernal et cela pourrait profiter à Benjamin Pavard en vue d'un transfert au FC Barcelone. Seulement, ce transfert ne se ferait que l'été prochain. Car à l'heure actuelle, Mazraoui est blessé au Bayern Munich et Julian Nagelsmann devrait donc mettre Cancelo et le champion du monde 2018 en concurrence.

Seulement, d'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Pavard pourrait donc débarquer au FC Barcelone dans quelques mois. Etant donné que le prêt de Cancelo devrait être accompagné d'une option d'achat (qui pourrait être à hauteur de 80 millions d'euros), Pavard pourrait donc quitter la Bavière. Moins en vue cette saison et remplaçant en équipe de France lors de la Coupe du monde, l'ancien joueur du LOSC et de Stuttgart pourrait chercher à se relancer en Catalogne. Le Barça ne pouvant pas inscrire de recrues cet hiver, Pavard ne pouvait dans tous les cas pas quitter le Bayern. Mais ce départ n'est peut-être repousser que de quelques mois. Dossier à suivre de près...

Bayern have decided to proceed with surprising Cancelo deal as Mazraoui is injuried and Pavard could leave in the summer as Barcelona are keen on signing him. 🚨🔴🇵🇹 #Cancelo



Bayern, set to schedule medical tests if all goes to plan in the next 24 hours. pic.twitter.com/su8qo0BdMw