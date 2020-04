FC Barcelone : Pas de discussions pour une prolongation de Suarez

Après 6 ans à Barcelone, Luis Suarez va-t-il ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière ? Depuis quelques semaines, l'hypothèse d'un départ du buteur uruguayen a pris de l'épaisseur. Celui que l'on surnomme El Pistolero a perdu de sa superbe ces dernières années. Toujours aussi prolifique devant le but en Liga, Suarez apparait moins incisif dans le jeu, moins mordant, et a perdu son efficacité en Ligue des champions. Un déclin logique matérialisé par des pépins physiques de plus en plus fréquents. Sous contrat jusqu'en 2021, l'attaquant de 33 ans a évoqué son avenir dans un entretien accordé au journal catalan El Mundo Deportivo.

Suarez lâche une information sur son avenir

« Des discussions pour une prolongation ? Non, rien du tout », a lâché Suarez. Une information claire avant un discours plus indécis. « J'ai déjà précisé comment était ma situation contractuelle, mais aujourd’hui, je ne pense pas à ça, je ne pense pas à l'avenir, car dans la situation que le monde vit aujourd'hui, nous devons penser au présent et à ce que nous vivons. Il faut aller de l'avant et ensuite nous parlerons de l'avenir. Pour l'instant, j'ai un contrat avec le club et je ne pense à rien d'autre que de remplir ce contrat. Plus tard, le temps viendra sûrement pour le club et pour moi de m'asseoir et de discuter, car la relation a toujours été bonne ».