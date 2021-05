Les semaines passent et Neymar n'a toujours pas signé sa prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain. Pourtant, le Brésilien répète à qui veut bien l'entendre que tout va pour le mieux, que les choses vont se faire et qu'il est l'homme le plus heureux du monde. Mais de l'autre côté des Pyrénées, son ancien club reste à l'affut. Le FC Barcelone rêve de rapatrier celui qui avait fuit en 2017. Pas de rancune côté catalan, mais une très forte envie de revoir Neymar aux côtés de Lionel Messi.



Et cette envie n'est même plus un secret, tant les bruits de couloir se font maintenant clairs et audibles. La volonté de signer le Brésilien est devenue une telle priorité que selon RAC1, le joueur de vingt-neuf ans est passé devant Erling Haaland dans l'esprit des recruteurs catalans. Une information relayée également par Sport.

Communication trompeuse ?

Les deux médias indiquent que Neymar rêverait en réalité de revenir au Camp Nou, et ce malgré ses déclarations d'amour au PSG. Selon eux, le Brésilien est même prêt à rediscuter de ses prétentions salariales, si cela peut aider à l'affaire. En attendant, le flou reste total.