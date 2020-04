FC Barcelone : Négociations suspendues avec ter Stegen

Selon différents médias ibériques, Barcelone a suspendu temporairement les négociations avec son portier Marc-André ter Stegen pour une prolongation de bail. La raison ? Le climat économique très incertain avec la crise sanitaire actuelle et ses retombées sur les finances du club. La presse espagnole affirme que l'intéressé et son agent Gerd vom Bruch comprennent la situation.

Le destin de ter Stegen lié à celui de Neuer ?

Sous contrat au Barça jusqu'en juin 2022, Marc-André ter Stegen est très convoité en Europe. La Juve et Manchester City auraient jeté leur dévolu sur le gardien allemand, sans oublier le Bayern Munich qui négocie toujours avec Manuel Neuer pour une prolongation. Au Barça, ter Stegen, 27 ans, a déjà remporté quatre titres de champion d'Espagne, quatre Coupes d'Espagne, une Ligue des Champions et une Coupe du monde des clubs. Il était arrivé en provenance du Borussia Mönchengladbach à l'été 2014.