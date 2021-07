FC Barcelone - Messi, une prolongation vraiment en danger ?

Alors qu’il est officiellement libre depuis le 30 juin, à minuit, Lionel Messi n’a pas encore prolongé avec le Barça. Et ce n’est sans doute pas, actuellement, son sujet de préoccupation principal. Car l’Argentin a la possibilité, samedi soir contre le Brésil au Maracana, de remporter enfin sa toute première Copa America, après de nombreuses désillusions dans la compétition, avec trois échecs en finale (2007, 2015 et 2016). Et il ne ménage pas sa peine, comme on a encore pu le voir lors de la demi-finale contre la Colombie.



Auteur de sa cinquième passe décisive (pour quatre buts), il a fini la rencontre avec la cheville en sang, après un tacle appuyé de Frank Fabra. Ce qui n’a l’a pas empêché de transformer son tir au but, et aussi de se moquer de son ancien coéquipier Yerri Mina, qui a manqué le sien et précipité l’élimination des Cafeteros (1-1, 3 t.a.b. à 2). Mais ce qui fait surtout parler en Europe, c’est son éventuelle prolongation, qui cause beaucoup de tracas au club catalan, contraint de réaliser de substantielles économies pour lui faire parapher un nouveau bail.



Tebas : "S’il n’y a pas de départ, ce sera impossible"



Pour y parvenir, le Barça a même voulu résilier les contrats de Samuel Umtiti et Miralem Pjanic, qui ont évidemment refusé… Et on évoque aussi le possible départ d’Antoine Griezmann, l’un des plus hauts salaires du club, alors que Sergio Agüero et Memphis Depay, libres de tout contrat, sont venus renforcer la ligne offensive. Mais Messi en fera-t-il toujours partie ? Pour le patron de la Liga, on peut en douter. Invité de l’émission Jugones sur la Sexta, Javier Tebas a ainsi déclaré qu’il ne savait "pas si Messi débutera la Liga avec le Barça" !



Pour le dirigeant espagnol, "s’il n’y a pas de départ, ce sera impossible" pour le Barça de respecter les règles du fair-play financier et de réussir à conserver Messi. "C’est une chose de dépasser la limite salariale et c’en est une autre d’ajouter des joueurs avec la règle du 1×4 : à chaque fois que 4 euros sont gagnés, un euro peut être dépensé", a-t-il encore précisé. Une prolongation encore loin d’être acquise selon lui, d’autant plus que la Liga ne semble pas disposée à assouplir ses restrictions financières pour contenter le FC Barcelone, dont le président a encore affiché son optimisme dans le dossier. "Nous sommes très tranquilles. Tout se passe bien", a ainsi confié Joan Laporta en marge de la Koeman Cup, un tournoi de golf caritatif organisé par son coach, lui aussi confiant. Une confiance de façade ?

