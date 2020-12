FC Barcelone : Messi explique son envie de partir

Un entretien fleuve. La Sexta promettait de tout nous dire sur Leo Messi après avoir questionné la star du Barça sur tous les sujets ayant trait à son actualité. Des extraits de cette interview avaient été diffusés ces derniers jours, dans lesquels La Pulga dévoilait notamment ses entraîneurs préférés, mais les sujets les plus chauds étaient abordés ce dimanche soir. "Je suis un homme de parole et je vais parler de tout", a annoncé d'emblée le natif de Rosario, qui indique "admirer beaucoup d'athlètes, comme Cristiano Ronaldo et Rafael Nadal."

Messi dit se sentir bien au Barça, le club qui lui a "tout donné", lui qui a "envie de tout gagner" au sein du club catalan. "Barcelone, c'est ma vie. Je vis ici depuis que j'ai 13 ans. J'ai grandi dans ce club, dans cette ville. J'ai plus vécu à Barcelone que dans mon pays. J'ai tout appris ici, j'ai grandi au club, le club m'a formé comme joueur et comme personne. Je leur dois tout", assène-t-il.

Messi "admire beaucoup Cristiano Ronaldo"

Messi a également évoqué la situation économique difficile du Barça : "C'est un moment difficile pour le club, pour tout le monde, mais de ce que nous savons, le club va vraiment mal et ce sera difficile de revenir à la situation antérieure." Messi a-t-il pleuré dernièrement ? "Sur des enjeux sportifs, non mais j'ai beaucoup souffert. J'ai pleuré pour d'autres raisons mais je préfère ne pas rentrer dans les détails. Mais sur des enjeux sportifs, j'ai beaucoup souffert."



Messi, qui à l'instar de Cristiano Ronaldo, déteste jouer dans un stade vide, a enfin évoqué le burofax envoyé au Barça et ses velléités de départ. "C'était une manière de rendre ça formel, de le rendre officiel. Les six derniers mois, j'ai souvent dit au président que je voulais partir, qu'il m'aide (à partir), que je voulais m'en aller et lui répondait "non, non, non". (Le burofax) c'était une manière de rendre cette demande officielle et qu'elle arrive au club." Mais pourquoi vouloir quitter son club de toujours ? "Il y avait de nouveaux joueurs, des jeunes, et comme j'ai toujours dit que je voulais continuer de me battre pour gagner des titres, pour regagner la Ligue des Champions, pour la Liga, j'ai senti que c'était le moment de changer, de partir, et je voulais bien faire."