7478 jours. Plus de vingt ans après son arrivée au FC Barcelone, Lionel Messi a continuellement été sous contrat avec son club de toujours. Pour la première fois, et sauf accélération soudaine et inattendue des négociations, l'Argentin va être contractuellement libre. Ce mercredi 30 juin 2021 à 23h59, date de la fin de son engagement avec le club blaugrana, "La Pulga" ne sera plus liée à personne.



Lionel Messi semble toutefois désireux de poursuivre l'aventure avec le Barça et souhaiterait un nouveau contrat de deux ans. Comme le rappelle le Mundo Deportivo, ce serait le dernier challenge européen du sextuple Ballon d'Or qui envisagerait ensuite un passage par la Major League Soccer américaine. Du côté de Joan Laporta et de la direction barcelonaise, aucun affolement à l'horizon malgré cette liberté totale récupérée par Lionel Messi.

Laporta compte sur lui

Il y a quelques jours, le président du Barça indiquait dans La Vanguardia son envie de voir l'Argentin signer rapidement : "Cela nous aiderait grandement que Messi nous dise oui rapidement. Grâce à cela, on pourrait devenir un pôle d'attraction et cela nous aiderait pour conclure certaines opérations."