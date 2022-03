Retour à l’envoyeur pour Messi ? La rumeur semblait folle et peu crédible juste après l’élimination du PSG en Ligue des Champions, mais il apparait finalement que ce n’est pas qu’une simple invention des médias. Le numéro 30 parisien serait bel et bien favorable à un come-back au Barça. Son père Jorge travaillerait en ce sens, d’après ce que révèle le journaliste espagnol Gerard Romero. Ce dernier est souvent bien au fait de tout ce qui concerne l’actualité du club blaugrana.

La possibilité d’un come-back est étudiée par le clan Messi

Messi Sr aurait contacté les responsables barcelonais il y a quelques jours pour évaluer la faisabilité de ce retour. Rien n’a filtré de ce qui a été dit durant ces discussions entre les deux parties, mais on peut imaginer que les décideurs catalans ne seraient pas opposés à l’idée de récupérer leur ancienne star. Joan Laporta, le président, serait prêt à financer cette opération grâce à l’argent injecté prochainement dans les caisses du club par le CVC Capital.

Concernant le principal intéressé, jusqu’à ce week-end il était plutôt réticent à l’idée de changer d’air à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar. Mais, les sifflets essuyés au Parc avant et pendant le match contre Bordeaux sont susceptibles de le faire changer d’avis. La Pulga n’a jamais caché son attachement envers Barcelone, et son désir d’y retourner un jour. Cela pourrait finalement se produire beaucoup plus tôt qu’on le pensait.

