Le Barça doit actuellement jongler avec ses finances en raison des règles de plafonnement des salaires de la Liga. C’est la raison pour laquelle il n’y a toujours pas eu d’accord trouvé pour la prolongation de Messi. Et s’ils ne parviennent pas à trouver la solution, les Catalans vont devoir céder leur star, comme l’a souligné Javier Tebas, le président de la Liga, lors de sa dernière sortie.

" Ça va être très difficile"

Le club espagnol est donc confronté à de vraies difficultés. Et, après avoir longtemps cherché à les masquer, il commence à reconnaitre qu’il n’a plus le contrôle. C’est ce qui ressort de l’interview accordée par Jordi Cruyff à Marca. "C'est difficile de donner un avis pour moi car et je n'ai pas encore commencé à travailler pour le club. Mais, le règlement espagnol est très clair. Avant de lier Messi à un nouvel accord, nous devons faire beaucoup de travail de base et ça va être difficile", a déclaré le fils de Johan Cruyff.



Le nouveau directeur sportif blaugrana ne se montre donc pas très rassurant. Cela étant, il veut quand même rester positif et s’accrocher au moindre signe encourageant. "La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a signé pour aucun autre club, et cela prouve qu'il veut vraiment rester au Barça", a-t-il rappelé.