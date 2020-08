[EMBED url=" https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/barcelone-lionel-messi-veut-quitter-le-club-CNT000001sKC2W.html "][ /EMBED]



Lionel Messi a exprimé son désir de quitter le FC Barcelone. Une information qui secoue toute l'Espagne, de la Catalogne à la capitale. Formé à la Masia et couvé dans son club de toujours, Messi est assurément le joueur le plus impactant de l'histoire du Barça. Mais l'artiste argentin, lassé du manque de compétitivité de son club et de la politique sportive de sa direction, souhaite relever un dernier défi dans son immense carrière. La faisabilité d'un tel transfert s'apparente à une exfiltration.

Messi a choisi Manchester City

Sur le marché, peu de clubs ont la surface financière pour s'attaquer à un tel dossier. L'Inter Milan, un temps évoqué, s'est retiré de la course selon la presse transalpine. Une autre piste n'évolue pas dans le même monde sur le plan sportif : l'Inter Miami de David Beckham. Il reste le Paris Saint-Germain et Manchester City. Selon le journaliste Marcelo Bechler - qui avait annoncé le transfert de Neymar au PSG - Messi aurait opté pour les Citizens. Pour rappel, Catalunya Radio avait indiqué que Messi a joint directement Pep Guardiola, son ancien mentor, pour lui exprimer sa volonté de le retrouver du côté de l’Etihad Stadium.