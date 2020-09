La déclaration a fait l'effet d'une bombe : Lionel Messi a officiellement exprimé son souhait de rester au FC Barcelone un an de plus. "Je vais rester ici et faire de mon mieux la saison prochaine", a-t-il lâché dans un long entretien accordé à Goal. Un soulagement pour tous les amoureux de l'institution catalane, dépités depuis deux semaines par ce feuilleton diffusé en mondiovision. Derrière la citation choc, il convient néanmoins de lire entre les lignes. Un autre axe majeur se dégage dans la sortie médiatique de la superstar : sa volonté de recadrer son président Josep Maria Bartomeu. Morceaux choisis.

Bartomeu n'a pas tenu sa promesse

"Le président a toujours dit qu'à la fin de la saison, je pouvait décider si je voulais partir ou si je voulais rester et à la fin, il n'a pas tenu sa promesse", a lancé Messi, transparent et offensif. Il n'y a pas de hasard à cela. En restant, l'Argentin était conscient que Bartomeu sauverait son honneur sur le plan médiatique, à défaut de refaire grimper sa cote chez les socios. Au vu des termes choisis et de ses propos très directs, Messi ne veut pas voir Bartomeu prendre cette posture. Et il l'assume.

Messi dit tout sur la clause



"Maintenant, ils s'accrochent au fait que je ne l'ai pas dit avant le 10 juin, quand il s'avère que le 10 juin, nous étions en compétition pour la Liga au milieu de ce terrible coronavirus, cette maladie a changé toute la saison. Et c'est la raison pour laquelle je vais continuer dans le club", a également lâché la Pulga, tout en parlant gros sous. "Je vais continuer dans le club car le président m'a dit que la seule façon de partir était de payer les 700M€ de clause et que cela est impossible".



"Ce monde du football est très difficile et il y a beaucoup de personnes fausses. Cet événement m'a aidé à reconnaître de nombreuses personnes fausses. Ça m'a fait mal que l'on ait douté de mon amour pour ce club", a conclu Messi. Le message est passé.