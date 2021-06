Actuellement avec l'Argentine pour disputer la Copa America, Lionel Messi n'est pas oublié en Europe, notamment par les supporters du FC Barcelone. En fin de contrat avec son club de toujours, le sextuple Ballon d'or n'a pour l'heure pas encore prolongé. Et l'inquiétude a grimpé d'un échelon ce mardi lorsque le club catalan a mis en ligne une vidéo présentant son nouveau maillot. Pas de Lionel Messi au casting.



Mais bien Gérard Piqué, pourtant blessé (puisque la vidéo a été tournée le 19 mars) et qui, comme le veut la logique pour ce genre de séance, aurait du être dispensé pour ce tournage. Parmi les joueurs masculins, Sergi Roberto et Pedri (ou encore De Jong sur une photo séparée) sont également présents. Côté féminin, ce sont Alexia Putellas, Jennifer Hermoso et Aitana Bonmati qui ont posé.



Pas de Lionel Messi donc, mais pas d'inquiétude selon Mundo Deportivo qui indique que l'Argentin ne voulait pas participer puisqu'il ne savait pas encore s'il resterait ou non. Le média espagnol précise par ailleurs que les choses vont bon train pour une éventuelle prolongation de deux ans du numéro 10.