FC Barcelone : Lionel Messi, un départ devenu inévitable

Lionel Messi n’a pas pu prolonger son contrat avec le Barça, faute d’accord trouvé avec la Liga espagnole concernant la masse salariale du club catalan. L’Argentin était prêt à réduire de 50% ses émoluments pour continuer avec la formation blaugrana et il l’a confirmé dimanche lors de la conférence de presse d’adieux. Et on ne lui pas a demandé de baisser encore plus, pour la simple raison qu’un tel sacrifice n’aurait pas été conforme au règlement.



Messi a fait tout ce qu’il a pu pour rester

Certains fans barcelonais ont suggéré que Messi aurait pu jouer gratuitement pour Barcelone, et que de fait il était à blâmer pour cette rupture inattendue. Mais, ce n’est pas vrai. Le journaliste anglais Colin Millar de Daily Mirror a fait savoir qu’un tel scénario était exclu parce que « tout nouveau contrat doit, selon la loi espagnole, représenter un minimum de 50 % du salaire précédent ». « Cela est mis en place pour éviter les manipulations financières», a-t-il ajouté. Pour résumer, et que les admirateurs de la Pulga se rassurent, leur idole a bien fait tout ce qui était en son pouvoir pour étirer son séjour au Nou Camp. Mais, le destin et surtout la conjoncture actuelle en ont voulu autrement.



La dette actuelle de Barcelone s'élèverait à environ 1,2 milliard d'euros. Le Financial Times rapporte que le salaire de Messi a triplé sous les ordres de l'ancien président de Barcelone Josep Maria Bartomeu et qu'il a gagné plus de 555 millions d'euros entre 2017 et 2021. Le président actuel de Barcelone, Joan Laporta, a également révélé que le club espagnol avait perdu 487 millions d'euros au cours de la saison 2020-21 en raison de la pandémie de coronavirus.



Messi est maintenant sur le point d'effectuer un transfert gratuit et sensationnel au Paris Saint-Germain après que le club français aurait fait une offre formelle de contrat de deux ans.