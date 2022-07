FC Barcelone - Lewandowski : "Une décision facile à prendre"

Robert Lewandowski vient renforcer le FC Barcelone. Alors qu'un accord entre le club catalan et le Bayern Munich a été trouvé samedi concernant le transfert de l'attaquant, ce dernier a rejoint sa nouvelle formation à Miami. Si la signature du contrat dépend de la visite médicale, le joueur aux 344 buts inscrits en huit saisons passées au Bayern Munich a affiché de hautes ambitions dans l'optique de sa future aventure en Liga. Un championnat qu'il découvrira dans sa carrière, à bientôt 34 ans (le 21 août prochain) après des débuts professionnels à Pruszków (2006-2008), un passage au Lech Poznań (2008-2010), puis une évolution conséquente au Borussia Dortmund entre 2010 et 2014, avant de prendre le chemin du Bayern.

"Je veux aider l'équipe à retrouver le top niveau européen"





Arrivé à Miami, où le Barça disputera le US: Summer Tour 2022 avec des oppositions face à l'Inter Miami CF (20 juillet), le Real Madrid (24), la Juventus (27) et les New York Red Bulls (31), le joueur s'est montré heureux de son choix de rejoindre le Camp Nou. Une décision pas tellement compliquée selon lui. "Je suis heureux d'être ici. C'était une décision facile à prendre. Le Barça est de retour et je veux aider l'équipe à retrouver le top niveau européen", a-t-il analysé au micro de la chaîne du club. Affirmant "bien connaître" la philosophie de Xavi, il n'a évidement pas nié son désir de victoires et de titres. "J'espère que nous commencerons la saison en gagnant. Je veux gagner, non seulement des matches mais aussi des titres. C'est un nouveau chapitre dans ma carrière, avec de nouveaux défis", a jugé un Lewandowski très motivé.



Peut-être grâce aux présences de Thierry Henry et Sergio Agüero. En effet, les deux anciens attaquants du club se sont montrés du côté de Miami. Henry, qui a évolué sous le maillot du Barça entre 2007 et 2010, parvenant à remporter le fameux sextuplé en 2009 sous les ordres de Pep Guardiola, a notamment plaisanté avec son ancien coéquipier, Gerard Piqué.