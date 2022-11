Les dirigeants du FC Barcelone observent avec une grande attention les progrès de Mikel Arteta à Arsenal. Ancien joueur des équipes de jeunes blaugranas, le Basque est dans le collimateur des Catalans pour éventuellement remplacer l’entraineur en place, Xavi. Ce dernier commence à épuiser son crédit à mesure que les résultats en dents de scie de son équipe s’accumulent.

Xavi peut commencer à s’inquiéter

Selon le quotidien Sport, si Xavi conserve le soutien du conseil d'administration, le Barça est séduit par le travail d'Arteta à Arsenal et tout ce qu’il réalise depuis plusieurs années avec le club londonien. Le style de jeu est également attractif, collant plutôt bien avec l’ADN de Barcelone.



Arteta, qui est donc issu de La Masia, est familier avec les valeurs du Barça, et a également travaillé avec Pep Guardiola à Manchester City. Il est aussi proche du directeur sportif blaugrana, Mateu Alemany, et du directeur sportif, Jordi Cruyff, qui sont tous deux impressionnés par la façon dont il a géré le vestiaire d'Arsenal. Son retour au Camp Nou dans un rôle d’entraineur principal n’aurait donc rien de surprenant.