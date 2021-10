Le FC Barcelone s'enfonce lentement mais sûrement dans la crise. En déliquescence financière, le club blaugrana souffre également sur le plan sportif, lui qui n'occupe qu'une piètre neuvième place au classement de la Liga, tandis que sa campagne de Ligue des champions tourne au fiasco. Dans ce contexte, deux joueurs tricolores pourraient être priés de partir dès le mois de janvier.



Selon les informations de Sport, Clément Lenglet et Samuel Umtiti ne feront pas de vieux os en Catalogne. Déjà fortement invité à s'en aller cet été, Umtiti est finalement resté en espérant parvenir à retrouver un temps de jeu que Ronald Koeman n'est toujours pas décidé à lui accorder. Pas mieux pour Lenglet qui est passé à côté de sa saison l'an passé, et n'a pas les faveurs du tacticien néerlandais.



Le média assure que le Barça fera tout son possible pour se séparer des deux défenseurs français lors du prochain mercato hivernal. Il ne resterait alors plus qu'un seul tricolore au Camp Nou, Ousmane Dembélé.