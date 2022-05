Selon Diario Sport, Xavi Hernandez n'a pas de place pour Clément Lenglet dans son équipe pour la saison 2022-23 et a donné son accord pour qu'il quitte le club cet été. Barcelone aimerait vendre le Français mais vu son salaire élevé, c'est plus facile à dire qu'à faire. Un prêt est beaucoup plus réaliste. Tottenham s'est renseigné sur sa situation et serait intéressé par la signature du défenseur central dans un tel accord pour la saison à venir avec une option d'achat non obligatoire.

Chelsea aussi est intéressé



Tottenham serait prêt à prendre en charge une partie de son salaire - qui avoisinerait les 6 millions d'euros par saison - pour le faire venir à Londres. On dit qu'Antonio Conte apprécie Lenglet et le joueur lui-même souhaite être plus en vue avant la Coupe du monde au Qatar. La Premier League semble être la seule destination réaliste pour Lenglet. Le FC Barcelone a fait le tour de la Liga pour le recruter, mais il s'est rendu compte qu'il n'était pas possible de conclure un accord au niveau national. Chelsea est également sur les rangs.