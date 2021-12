FC Barcelone : Lenglet devrait rester à Barcelone

L'objectif principal du FC Barcelone lors de la prochaine fenêtre de transfert de janvier est de se débarrasser de certains joueurs pour faire de la place sur la masse salariale pour de nouvelles recrues, mais Clément Lenglet pourrait ne pas faire partie de ceux qui partent. Bien que le joueur de 26 ans ait perdu sa place de titulaire cette saison, il tient à rester au club. Il a eu du mal à obtenir des minutes de jeu sous la direction de l'ancien entraîneur des Blaugrana, Ronald Koeman, Eric Garcia ayant tendance à être préféré dans le rôle de défenseur central gauche qui est la place préférée de Lenglet.

Pas de départ en janvier

Cependant, avec l'arrivée de Xavi Hernandez sur le banc de touche, Lenglet a commencé à jouer de plus en plus souvent. Il a joué cinq des sept matchs supervisés par Xavi, et cela indique une tendance que Lenglet espère voir se poursuivre, surtout avec Samuel Umtiti qui semble être un partant possible. Pour l'instant et si Lenglet reste, aucune des parties ne sait ce qui se passera l'été prochain. Les deux parties semblent accepter que les mois restants de la saison détermineront leurs points de vue respectifs sur la situation. Le contrat du défenseur tricolore court jusqu'en 2026.