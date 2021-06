FC Barcelone - Le PSG sur Messi, Laporta le sous-entend

Le PSG qui drague Messi, ce n'est plus une rumeur. Évoquant sa lutte pour prolonger le virtuose argentin au Barça, le président du club catalan Joan Laporta a évoqué les avances du club francilien dans des propos à peine voilés. "La prolongation de Messi ? Je n'envisage pas [d'obtenir] un non [comme réponse]", a d'abord tonné Laporta dans des propos relayés par le quotidien madrilène Marca.

Laporta optimiste pour Messi

"Je suis optimiste. Il veut rester et nous faisons ce que nous pouvons. Ce n'est pas facile. Il est toujours le meilleur au monde et est convoité par d'autres clubs qui ont un plus grand potentiel financier. Nous sommes en concurrence avec des clubs d'État qui peuvent saper les transferts que nous essayons [d'effectuer]. Ce n'est pas juste", a ainsi déploré le cacique Blaugrana. "Nous vivons un moment difficile où il ne suffit pas de faire une offre et de parvenir à un accord. Il faut maintenant que les choses s'emboîtent. Et cela demande de la patience." Messi n'a toujours pas prolongé au Barça et sera en fin de bail le 30 juin prochain.