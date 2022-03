Le défenseur central Ronald Araujo suscite l'intérêt de l'élite européenne, dont le Paris Saint-Germain. Le contrat de ce dernier au Camp Nou expire lors de l'été 2023 et s'il n'accepte pas un nouveau contrat d'ici la fin de la saison, le club sera obligé de le vendre au plus offrant. Le FC Barcelone souhaite conserver ses services, mais ne veut pas faire de folies sur le plan financier.

Le PSG attend de pied ferme

Sa situation a très peu évolué depuis janvier. La première offre catalane pour lui était d'environ trois millions d'euros par saison, un salaire faible compte tenu de l'importance de l'Uruguayen pour l'équipe. Il est le leader de la défense, le défenseur central le plus important. Mais Araujo veut être dans la même catégorie que Pedri, Ansu Fati et Ferran Torres. Il est prêt à perdre de l'argent car il a déjà reçu des offres de Chelsea et de Manchester United, mais il a l'intention d'être apprécié. Le PSG l'attend de pied ferme.