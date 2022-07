En dépit de ses soucis financiers, le FC Barcelone a été parmi les clubs les plus actifs en cette période de mercato. Les Blaugranas ont réussi le tour de force qui consistait à enrôler Robert Lewandowski, Franck Kessié et Raphinha, tout en prolongeant Ousmane Dembélé. Les fans n’en demandaient pas tant, et ils ne sont peut-être pas au bout de leurs surprises. Leur président assure que d’autres arrivées devraient survenir dans les prochains jours ou semaines.

Laporta déterminé à relancer le Barça

« Maintenant, nous allons travailler sur la défense. Xavi nous a orienté avec une série de joueurs et j'espère que les supporters auront de nouvelles raisons de se réjouir », a-t-il déclaré ce mardi. L’homme fort du Barça a poursuivi en indiquant qu’il voit très grand pour la campagne à venir : « Mon rêve est que le Barça redevienne une référence mondiale et nous travaillons pour cela. Si l'économie ne se redresse pas, c'est très difficile. Nous sommes en train d'y arriver, mais nous devons travailler encore plus. Le football n'attend pas. Il faut le faire maintenant. Avec Dembélé, Raphinha, Lewandowski, Kessié, Auba, Ferran... Je pense que Mateu Alemany et Jordi Cruyff font un bon travail. »



Par ailleurs, Laporta a aussi rappelé à quel point il était heureux de posséder de nouveau un attaquant de classe mondiale dans son effectif. « Je pense que Johan (Cruyff) aurait beaucoup aimé avoir un attaquant comme Lewandowski. C'est un buteur, contrairement aux autres que nous avons eus. De plus, avec Dembélé, Raphinha, Ferran Torres, Ansu, Aubameyang, et Abde, nous avons une attaque très bien armée pour faire le spectacle et marquer des buts ».