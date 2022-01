FC Barcelone : Le club met la pression sur Dembélé

Le dossier Ousmane Dembélé agite le FC Barcelone. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club catalan, le joueur n'a pas encore prolongé son bail avec l'équipe et est libre, depuis samedi, de négocier et s'engager avec le club de son choix. Ce lundi, c'est une recrue qui a justement été présentée au Camp Nou, Ferran Torres, arrivé en provenance de Manchester City pour la somme de 65 millions d'euros, dont 10 sous forme de bonus. En marge de la présentation de l'international espagnol, le cas de Dembélé a été abordé par Mateu Alemany, avec une certaine pression mise sur l'entourage du champion du monde 2018.

"Nous attendons une réponse de sa part"

Le directeur du football du Barça a mis en avant l'impatience générale autour de la possible prolongation de Dembélé, qui demeure courtisé par de nombreux clubs selon Mundo Deportivo et Sport (Juventus Turin, PSG, Manchester United, Arsenal...). "Aucune réunion n'est prévue aujourd'hui. Et nous n'aimons pas expliquer notre timing. Nous discutons avec les agents de Dembélé depuis cinq mois. Il connaît très bien la position du club, nous avons eu beaucoup de patience, ce que nous voulons, c'est qu'il reste. Il a une offre de prolongation depuis longtemps et nous ne pouvons pas offrir plus. Ils connaissent tous les scénarios et nous attendons une réponse de sa part pour prendre les mesures qui conviennent au club", a ainsi affirmé Alemany, dans des propos relatés par Sport.



Selon des informations de RMC Sport, Ousmane Dembélé, lui, ne serait pas fermé à une éventuelle prolongation au Barça. Il souhaiterait un salaire de 20 millions d'euros par saison afin d'étendre son contrat ; sa priorité serait de rester au Barça, si ses conditions sont acceptées. Face à cette situation qui semble pour le moment bloquée, le PSG serait "attentif" dans l'optique de possiblement s'offrir l'ancien élément du Stade Rennais.