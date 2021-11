Le départ de Lionel Messi de Barcelone a provoqué la rupture de plusieurs accords de sponsoring, d'une valeur de plus de 130 millions d'euros. C’est ce que rapporte le média espagnol EFE. Un sacré déficit, a fortiori pour un club se trouvant dans le rouge sur le plan financier.

Laporta a de quoi s’en mordre les doigts

Un accord avec une société d'échange crypto d'une valeur de 70 millions d'euros était en place avant le départ de Messi. Après que le génie argentin a fait ses valises, la société de cryptographie a décidé de se retirer purement et simplement. Une autre entreprise, une organisation d'éducation en ligne basée en Inde, a également abandonné les pourparlers pour un accord pesant 58 millions d'euros suite au divorce avec la Pulga. L'accord aurait englobé l'académie et le centre d'innovation du Barça.



Pour rappel, Messi a été contraint de quitter le Barça et il a signé au PSG après que le projet d’une prolongation de contrait a été abandonné par le conseil d'administration. Joan Laporta avait justifié cette décision en indiquant que le club ne pouvait pas mettre en péril sa santé économique pour un seul joueur, aussi grand soit-il.