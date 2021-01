Ousmane Dembélé est en train de retrouver progressivement son meilleur niveau au FC Barcelone. L’ex-Rennais enchaîne les bonnes prestations et aussi les buts importants, comme celui inscrit en Coupe du Roi cette semaine. Un réveil encourageant et qui a soulevé la question de son futur en interne.

Une prolongation ou un départ pour Dembélé

A en croire El Mundo Deportivo, l’international français va attendre la nomination d’un nouveau président pour régler la question de son avenir. Une prolongation est sur la bonne voie, mais le joueur voudrait aussi obtenir des garanties. Et s’il n’y a pas d’accord trouvé, une séparation dès l’été prochain deviendrait très probable. Le Barça ne peut se permettre de le laisser filer libre en 2022, lorsque son bail actuel arrivera à son terme.



Pour rappel, les élections présidentielles du Barça devaient se tenir durant le mois de janvier, mais elles ont été finalement repoussées au 7 mars prochain en raison de la crise sanitaire.