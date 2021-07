Aymeric Laporte se voyait effectuer son come-back dans la Liga espagnole cet été en quittant Manchester City pour le FC Barcelone, mais ça ne sera finalement pas possible. Le club catalan s’est retiré de la course à sa signature. C’est ce que révèle le quotidien Sport dans son édition de samedi.



Le néo international espagnol avait eu de sérieuses touches avec les décideurs blaugrana. Il était question de l’attirer à Nou Camp et l’associer à son compère au sein de la Roja, Eric Garcia. L’idée était séduisante, mais elle n’a pas vécu trop longtemps.

Le Barça ne peut plus recruter

Les vice-champions d’Espagne ont mis fin à leur intérêt pour Laporte de même que celui pour l’arrière de la Juventus Matthijs de Ligt, car ils n’ont tout simplement pas de fonds pour l’enrôler. Avant de penser se renforcer, il y a un besoin urgent de vendre des éléments, d’autant plus que le cas Messi n’a toujours pas été réglé. Le Barça garderait quand même toujours un œil sur le duo, dans le cas où la situation venait à évoluer favorablement.