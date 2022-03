FC Barcelone : Laporta se prononce sur les dossiers Mbappé et Haaland

Kylian Mbappé est-il réellement ciblé par le FC Barcelone, comme l'a indiqué L'Equipe ce vendredi ? Joan Laporta, le président du club catalan, a clairement tenu à calmer les rumeurs, dans un entretien pour le Mundo Deportivo. "Tout le monde est libre de lancer des messages, de proclamer des choses, et on sait que cela fait partie du monde du football, les grands clubs s'intéressent aux grands joueurs. Mais moi, je ne vais pas entrer là-dedans, parce que ça ne peut qu'être préjudiciable pour les intérêts de notre club", a-t-il indiqué, considérant que "cela fait partie du show business du football, je n'ai rien à dire", lorsqu'il a été relancé sur le cas de la star du PSG, en fin de contrat en juin prochain avec le club de la capitale.

"Le Barça ne va pas perdre la tête", prévient Laporta

Désireux de placer l'équipe au-dessus de tout lors du mercato, le dirigeant a assuré ne pas vouloir "des joueurs plus grands que l’équipe". Depuis plusieurs mois, la formation qui occupe la 3ème position de Liga est citée comme une possible destination concernant Erling Haaland, l'attaquant du Borussia Dortmund. Là encore, Laporta a tenu à rassurer les socios : aucune folie ne sera réalisée. " J'insiste, je ne parlerai pas de joueurs précis mais je peux vous dire que nous ne réaliserons aucune opération mettant l'institution en danger", a glissé le président du FC Barcelone.



Pas forcément irréprochable sur le plan financier, le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions n'a pas l'intention de faire des frayeurs à ses fans. "On peut parler de joueurs et d’opérations dans lesquelles le Barça ne va pas perdre la tête. Les socios peuvent être tranquilles, nous ne perdrons pas la tête", a affirmé Laporta, qui a ensuite transmis un message aux éléments qui envisageraient d'évoluer sur la pelouse du Camp Nou : " La plupart des joueurs veulent venir au Barça, ils aiment le club, l'équipe, notre philosophie, notre façon de travailler, de comprendre le football. Et cela tombe bien, nous le vérifions dans de nombreux cas et quotidiennement. Ils devront s'adapter aux niveaux de salaire du Barça et à une structure économique qui maintient la pérennité et l'équilibre du club."