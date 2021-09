Le Real Madrid ne sera pas le seul à tenter d'attirer deux des joueurs les plus convoités sur le marché des transferts. Si le club madrilène rêve de s'offrir les services de Paul Pogba et d'Erling Haaland dans un futur plus ou moins proche, il va devoir faire avec la concurrence, dont celle désormais affichée du FC Barcelone.



Comme le révèle Mundo Deportivo ce dimanche, Joan Laporta a de grandes espérances pour son équipe. Le président blaugrana veut redonner un nouveau souffle à un Barça orphelin de Lionel Messi depuis le départ de l'Argentin au Paris Saint-Germain cet été. Le média indique que trois joueurs sont ciblés en priorité. Erling Haaland (Dortmund) est le premier d'entre eux, suivi de près par Paul Pogba (Manchester United). Le troisième larron est Dani Olmo (RB Leipzig).

Un été décisif ?

Pour parvenir à intégrer ses joueurs au budget du club, Joan Laporta va s'atteler à la réduction de la masse salariale du Barça, tout en augmentant les revenus. Il pourrait également être aidé par le contexte puisque Haaland sera par exemple disponible dès le mois de juin contre 90 M€ (sa clause libératoire). Paul Pogba sera quant à lui en fin de contrat avec United. Enfin, Olmo avait déjà donné son accord avec une baisse de salaire, mais Leipzig avait refusé de le vendre.