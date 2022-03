Joan Laporta travaille avec un plan très clair avant la fenêtre de transfert d'été, car il veut faire signer Erling Haaland à Barcelone et faire de l'attaquant le joueur phare de ses nouveaux Blaugrana. Le président du club catalan est prêt à miser gros pour tenter de faire signer le Norvégien du Borussia Dortmund et ainsi porter un coup aux plans estivaux du Real Madrid. La concurrence pour le buteur sera vaste, cela ne fait aucun doute pour Laporta et Manchester City est également cité.



Le Barça va tout essayer

Sur l'aspect financier, le club catalan est prêt à mettre le paquet pour persuader le buteur prolifique du BvB. Barcelone offrirait ainsi un salaire de 150 millions d'euros à la vedette norvégienne, réparti sur cinq saisons. Il toucherait 20 millions d'euros lors de la première année, puis 30 lors de la deuxième, 40 lors de la troisième et enfin entre 50 et 55 lors des deux dernières saisons de son bail. De bien belles sommes...