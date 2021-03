Depuis mercredi soir et l’élimination de Barcelone en 8es de finale de la Ligue des Champions, Lionel Messi est de nouveau annoncé comme possible partant à la fin de la saison en cours. On prête au PSG l’intention de le faire signer si jamais Kylian Mbappé manquait de prolonger son contrat. Et Leonardo, le directeur sportif, n’a pas fait grand-chose pour calmer ses bruits, en clamant que les grands joueurs seraient toujours les bienvenus à Paris.

Laporta sort le grand jeu pour Messi

Tous ces échos sont de nature à inquiéter la direction barcelonaise. Pourtant, celle-ci reste sereine. A en croire El Mundo Deportivo, Joan Laporta, le nouveau président blaugrana, est même très optimiste sur le fait de garder sa star. Le patron blaugrana aurait mis en place un plan parfait pour convaincre La Pulga de continuer son aventure au Camp Nou. Il lui aurait garanti un projet sportif solide, avec notamment le recrutement de plusieurs stars étrangères telles qu’Erling Haaland ou David Alaba. En outre, il lui a assuré que des jeunes pépites de La Masia seraient continuellement intégrées à l’équipe première. Enfin, il est disposé à lui soumettre une séduisante offre financière, tout en lui assurant une possibilité de reconversion à la fin de sa carrière.