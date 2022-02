FC Barcelone : Laporta n’exclut pas une rupture du contrat de Dembélé

"Nous n'avons pas compris la position du joueur"

Pour Laporta, "Dembélé est meilleur que Mbappé"



🔊 Joan Laporta : "C'est à Xavi de décider si Dembélé doit jouer. Nous sommes en train de reconstruire une équipe et nous considérons qu'il ne sera plus là la saison prochaine car il n'a pas voulu prolonger. Nous devons trouver la meilleure solution pour le Club et pour lui." pic.twitter.com/X8ZyqtoDL4

. En fin de contrat en juin prochain, l'international français a des raisons de s’inquiéter après les propos tenus par son président, Joan Laporta, ce mercredi. En marge de la présentation d'Adama Traoré, Laporta a pu faire passer quelques messages, rappelant tout de même que Xavi allait avoir la décision finale sur le dossier."C'est l'entraîneur qui décide. Oui je pense qu'il travaille pour la saison actuelle mais aussi pour la suivante. Et c'est plus difficile, pour un joueur qui ne sera plus là la saison prochaine, de jouer, parce que nous sommes en train de reconstruire l'équipe. Il n'a pas voulu prolonger et c'est un problème qui sera, je l'espère, résolu dans notre intérêt, sans que le club soit lésé., a affirmé le président de l'actuel cinquième de Liga.e, a également ajouté Laporta, avant de continuer son propos : "Il aurait fallu qu'ils se mettent autour de la table pour en avoir une autre mais ça n'a pas été le cas. C'était une très bonne offre, le joueur lui même l'a dit. Ils ont essayé de négocier une autre proposition mais avec les offres ailleurs, c'était inatteignable. Nous avons cherché une solution pour les six prochains mois, pour qu'il joue dans un autre club mais il n'a pas voulu."Une rupture du contrat de Dembélé pourrait se dérouler. "Nous étudierons toutes les options et j'espère pouvoir choisir la meilleure pour les intérêts du club", a prévenu Laporta, qui n'a pas changé d'avis concernant le champion du monde 2018, arrivé au Camp Nou en août 2017.. Le meilleur Dembélé, avec le talent qu'il a, fait partie des meilleurs du monde", a-t-il affirmé.