FC Barcelone : Laporta ferme la porte à un retour de Messi

"Je ne parle pas avec lui"



En Argentine, Messi n'a reçu que des ovations

⚽️🇦🇷 Nouvel épisode de la série Messi en Argentine : un samedi soir au théâtre à Buenos Aires. pic.twitter.com/h4mNVjYjtP

— Georges Quirino Chaves (@georgesquirino) March 27, 2022

C'est une question qui revient souvent, du côté du Camp Nou :Alors qu'il a quitté le club catalan l'été dernier pour rejoindre le PSG, le septuple Ballon d'Or est au centre des rumeurs. Surtout depuis l'élimination en 8ème de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (1-0 ; 3-1) et les sifflets du Parc des Princes à son encontre lors du succès obtenu face à Bordeaux, le 13 mars dernier (3-0). Troisième de Liga, et restant sur une démonstration contre le club merengue (0-4 au Bernabeu), le club catalan, qui a trouvé son rythme de croisière sous la direction de Xavi, n'envisage pas un retour de son ancien numéro 10, selon le président, Joan Laporta.Au micro de RAC1, lundi soir, le dirigeant a fermé la porte de façon ferme à cette éventualité. "Pour le moment, il n'y a pas de communication fluide et je ne lui parle pas. Il n'y a pas de contact personnel. Il est à Paris mais je me souviens de lui avec affection. S'il est triste? Je sais ce qui se dit mais je ne parle pas avec lui. J'entends des commentaires de gens proches de moi, il a une belle famille et je me sentais presque plus mal pour la famille que pour lui (lors de son départ)., a-t-il expliqué dans des propos rapportés par RMC Sport.. Buteur face au Venezuela vendredi (3-0), le capitaine de l'Albicieleste est de nouveau annoncé titulaire (Olé) et aura l'occasion de continuer sur sa lancée avec son pays, qui est invaincu depuis 30 matchs sous la direction de Lionel Scaloni. Acclamé par le public de la Bombonera lors de sa dernière apparition, Messi avait exprimé certaines pensées au terme de la rencontre. "", disait-il, provoquant un grand émoi., alors qu'il assistait à une représentation à Buenos Aires. "C’est un homme humble et merveilleux. Ceux qui ne le connaissent pas l’aiment. Et ceux qui le connaissent savent qu’il est encore meilleur qu’il n’en a l’air sur le terrain. Monsieur Lionel Messi !", s'était alors enflammé Adrian Suar, une des stars de la pièce, et ami du natif de Rosario.