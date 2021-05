FC Barcelone : Laporta évoque les cas de Messi et Koeman

La conférence de presse de Joan Laporta était forcément très attendue par les socios du Barça, eux qui l'ont réélu pour la deuxième fois de sa carrière en tant que président du club, après un premier passage couronné de succès entre 2003 et 2010. Il a remplacé l'ancien président Josep Bartomeu, qui aura laissé le club en grosse difficulté financière.



Un défi pour Laporta, qui a parlé de ses deux principaux succès sous son premier mandat mais aussi du coach catalan Pep Guardiola qui disputera la finale de la Ligue des Champions samedi soir avec Manchester City : "Quand vous m'en parlez, ce qui me vient à l'esprit, c'est que je veux qu'il gagne samedi. Je pense que ce serait merveilleux pour lui et pour nous tous qui l'aimons aussi." Il a bien évidemment évoqué la possible prolongation de contrat de Lionel Messi.



"Il peut certainement accomplir beaucoup plus et mérite beaucoup plus. Je pense qu'il apprécie l'effort. Je pense qu'il est très enthousiasmé par le projet que nous avons en main. Nous travaillons dans une équipe avec des options pour tout gagner. Je suis moyennement optimiste à propos de son renouvellement", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse, en ajoutant que le génie argentin veut par dessus tout de l'affection, et une équipe capable de gagner des trophées.



Une prolongation à venir et des recrues ?

Mais l'un des autres sujets brûlants de la semaine est le maintien, ou non, de son entraîneur Ronald Koeman. Le président catalan a déclaré que c'est lui qui prendra la décision finale, mais qu'il va rencontrer une nouvelle fois le technicien batave pour davantage de négociations : "" Le dirigeant a aussi évoqué le cas de Xavi, ("Tout le monde veut venir, mais c'est nous qui décidons. Nous avons un entraîneur avec un contrat en cours"), sans dévoiler plus d'informations sur l'ancien capitaine du Barça.Il a d'ailleurs glissé quelques mots sur le prochain mercato très attendu du côté des supporters blaugrana : "." Il n'a pas dit qui sont les joueurs concernés, même si Georginio Wijnaldum devrait sûrement être la première recrue catalane.