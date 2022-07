Frenkie De Jong est actuellement annoncé avec insistance du côté de Manchester United. Le club anglais fait tout pour le recruter et satisfaire ainsi son nouveau manager Erik Ten Hag, et il se dit que le FC Barcelone presse aussi pour que le joueur accepte ce challenge à Old Trafford et lui permet ainsi de renflouer quelque peu ses caisses.

De Jong devrait faire partie de la tournée

Vendredi, en marge de la présentation de Raphinha, Joan Laporta, a été interrogé à propos de l’international néerlandais. L’homme fort des Blaugrana a complètement démenti le fait qu’il mettait la pression sur le joueur. « Il n'est pas vrai que le club est obligé de vendre Frenkie. C'est à Xavi de décider s'il participe à la tournée, mais je crois savoir qu'il le fera », a-t-il déclaré.



Laporta s’est aussi exprimé au sujet de Robert Lewandowski, la cible principale de son club et pour lequel une dernière offre de 50M€ aurait été transmise ces dernières heures. « C'est un joueur du Bayern, nous avons beaucoup de respect pour le Bayern et je ne ferai pas de commentaire sur le sujet parce que je serais en faute. Nous allons essayer de faire en sorte que les demandes du staff puissent être réalisées. Nous ne nous forçons pas, car cela dépend des différentes parties. Nous travaillons très bien pour bâtir une équipe très compétitive. Aujourd'hui, nous avons présenté Raphinha qui était une demande de l'entraîneur et je veux le remercier d'avoir privilégié le Barça par rapport à d'autres propositions. En ce qui concerne les joueurs sous contrat, nous avons été en contact avec les clubs, mais par respect pour le Bayern, nous ne pouvons pas entamer de négociations (personnelles) ».