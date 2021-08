Ronald Koeman l'a répété samedi en conférence de presse ; il veut des attaquants. Le problème pour l'entraîneur du Barça, c'est que son équipe est très limité financièrement et doit respecter les contraintes du plafond financier fixé par la Liga. Pour autant, le FC Barcelone a ciblé des joueurs susceptibles de lui venir en aide. Il s'agit des deux attaquants d'Arsenal, Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang.



D'après les informations de Sport, Barcelone aimerait pour cela se séparer de Martin Braithwaite, mais le média espagnol précise qu'il faudrait vendre ce dernier pour un très bon prix afin de pouvoir s'offrir les services des deux Gunners. De leur côté, Aubameyang et Lacazette ne seraient pas contre un petit voyage longue durée au Camp Nou. Le Gabonais est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Arsenal, tandis que le Français sera libre dans un an.

