Un grand doute plane actuellement concernant l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone. L’Argentin a un contrat qui expire à l’issue de la saison en cours et la tendance serait actuellement à une séparation, plutôt qu’à un nouveau bail. Carlos Tusquets, le président par intérim des Blaugrana, a même jugé que c’était dans l’intérêt du club de se séparer de star en raison de ce qu’il coute en salaires chaque année.



"Si je suis président à la fin de la saison, Messi renouvellera son contrat"



Les fans de la Pulga ont donc de quoi s’inquiéter. Cela étant, la situation est loin d’être irréversible et il y aurait un scénario qui pourrait changer radicalement la donne. Celui qui verrait Victor Font prendre les rênes du club, le 24 janvier prochain suite aux élections. « Si je suis président à la fin de la saison, Messi renouvellera son contrat », a promis ce candidat dans un entretien à El Iniestazo. Un optimisme qui interpelle et que n’a, par exemple, pas pu manifester son concurrent Joan Laporta.

« Le Barça n’est pas au mieux, mais Messi reste le meilleur »



Font a aussi appelé les socios de l’équipe à oublier l’épisode du dernier mercato lorsque La Pulga a menacé de changer d’air. « Cela me fait souffrir qu'il y ait des fans de Barcelone qui doutent de Messi. Nous devons penser à tout ce que Messi nous a donné. Si nous nous arrêtons et regardons en arrière, nous ne le reverrons jamais », a-t-il déclaré. Il a conclu ensuite en clamant que sans Messi, le Barça n’est rien : « L'équipe est mauvaise, il n'y a pas de projet, mais lui reste toujours le meilleur au monde ». Des propos forts et qui risquent de ne pas plaire à tout le monde du côté du Nou Camp.