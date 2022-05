Les dirigeants du Barça ont de grands espoirs pour le prochain mercato. Désireux de renforcer le secteur offensif de leur formation, ces derniers sont à pied d’œuvre pour tenter d'accueillir un Robert Lewandowski de plus en plus proche d'un départ du Bayern Munich. En attendant, Joan Laporta a ciblé un autre joueur et a missionné son directeur général pour aller en discuter avec les représentants de l'Atéltico de Madrid. Le patron du Barça veut Joao Felix.



Ce n'est en réalité pas vraiment une nouveauté puisque le dirigeant catalan s'intéresse depuis longtemps déjà à la pépite portugaise de l'Atlético. Il a donc envoyé Mateu Alemany à Madrid pour que celui-ci rencontre Miguel Angel Gil Marin, PDG du club madrilène. Comme le relate AS ce dimanche, les deux hommes ont discuté du dossier. C'est la quatrième fois, souligne le média, que les deux entités évoquent le sujet. Cette saison encore, Laporta avait suggéré un prêt avec option d'achat, chose que l'Atlético avait refusée.

Ce très cher Joao

Si accord il devait y avoir, ce serait pour un transfert sec. Mais comme pour Robert Lewandowski, le FC Barcelone sait qu'il devra payer, et cher, pour s'offrir Joao Felix. Le média espagnol évoque une somme minimum de 100 millions d'euros. Les Blaugrana auront-ils la santé financière suffisante pour y faire face ? Certains en interne affirment que oui.