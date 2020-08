Le départ de Lionel Messi se précise toujours plus. Ce dimanche, l'Argentin ne s'est pas présenté à la série de tests anti-Covid programmée par le Barça, confirmant ainsi sa décision irrévocable. Messi considère qu'il n'est plus un joueur de l'effectif du FC Barcelone à partir du moment où il fait parler sa clause de résiliation - laquelle est jugée expirée par sa direction depuis le 10 juin. La direction a rappelé samedi soir que la clause libératoire de 700 millions d'euros était toujours valable dans le contrat de l'Argentin. Une version confirmée par la Liga.

La Liga donne raison au Barça concernant le contrat de Messi. Le Barça va donc soit:



- accepter que Messi parte et demander de l'argent à City



- Forcer pour que Messi reste https://t.co/yxfXUqaWDA — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) August 30, 2020





Comme indiqué ce dimanche, deux scénarii peuvent se dessiner pour la suite : des négociations classiques avec un club acheteur dans le cadre d'un transfert si le Barça et Messi se rapprochent et s'entendent sur l'idée d'un départ. Ou un conflit ouvert entre le joueur et ses dirigeants si ces derniers s'obstinent à fermer la porte, sachant qu'aucune écurie en Europe (y compris Manchester City et le PSG) n'a la surface financière pour verser le montant de la clause libératoire tout en restant dans les clous du fair-play financier. "Les chances qu'une équipe recrute Lionel Messi en cas de différend avec le FC Barcelone sont pratiquement inexistantes", a rebondi Marcos Motta, l'avocat qui avait joué un rôle prépondérant dans le transfert XXL de Neymar au PSG.