Cela fait désormais quatorze saisons que Sergio Busquets porte les couleurs de l'équipe professionnelle du FC Barcelone. Arrivé chez les U18 blaugrana en 2005, le milieu de terrain a gravi les échelons chez les jeunes avant de débuter chez les pros en 2008. Alors qu'il fêtera ses trente-quatre ans le 16 juillet prochain, le champion du monde espagnol s'apprête à disputer la dernière année du contrat qui le lie au Barça. Libre en juin 2023, il devrait filer de l'autre côté de l'Atlantique, avec l'idée en tête de retrouver un certain Lionel Messi.



C'est le Mundo Deportivo qui indique ce mercredi que les chances sont grandes de ne pas voir Sergio Busquets prolonger son contrat barcelonais. Le média espagnol explique que le milieu de terrain aura alors quinze saisons au compteur chez les Blaugrana et qu'il souhaite voir autre chose en rejoignant la Major League Soccer américaine. L'option Inter Miami est avancée. La franchise qui appartient à David Beckham pourrait réaliser un coup double de qualité puisque le nom de Lionel Messi est également mentionné.

Rendez-vous dans un an ?

Le septuple Ballon d'Or n'a d'ailleurs jamais caché qu'il ne serait pas contre une fin de carrière en MLS. Lui aussi en fin de contrat en juin 2023, même s'il possède une année supplémentaire en option, Lionel Messi pourrait donc aller se frotter au championnat américain avec son ancien camarade jeu du FC Barcelone. De quoi faire tout particulièrement saliver les supporters de l'Inter Miami.